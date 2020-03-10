國一北上員林交流道路段今天近中午時發生一輛聯結車自撞內側護欄事故，聯結車打橫直接佔據北上三線車道，車流一度回堵大塞車。（翻攝「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

國一北上員林交流道路段今天近中午時發生一輛聯結車自撞內側護欄事故，聯結車打橫直接佔據北上三線車道，車流一度回堵大塞車。（翻攝「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

國一北上員林交流道路段今天近中午時發生一輛聯結車自撞內側護欄事故，聯結車打橫直接佔據北上三線車道，車流一度回堵大塞車。（翻攝「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

國一北上員林交流道路段今天近中午時發生一輛聯結車自撞內側護欄事故，聯結車打橫直接佔據北上三線車道，車流一度回堵大塞車。（翻攝「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

天雨路滑，小心安全，中部地區下了一整個上午的雨，也因此平面道路、國道都狀況頻傳；國道一號中山高北上211公里處，員林交流道出口處，10日中午發生一輛連結貨櫃車失控自撞內側護欄事故，導致北上路段一度大塞車，國道警方迅速在1152分排除事故，建議駕駛人可從員林交流道匝道出口下到平面道路，繞一圈再從北上入口繼續上路，避開事故點。

自撞的連結貨櫃車呈「折甘蔗」，整個打橫佔據了整個北上三個車道，後方所有車流動彈不得，所幸當時其他用路人並未在發生追撞，亦無人受傷，國道警方緊急叫來吊車將事故排除。

國道警三隊交通組長張弘杰表示，聯結車41歲周姓男子，疑似因天雨路滑，在變換車道踩煞車時操作不到，導致車輛撞內側護欄，打橫停於車道上未側翻，佔用內、中、外側車道，全線封閉。

張弘杰說，周男酒測值為零、未受傷，事故已於11時52分排除、恢復通車，並通知警廣呼籲用路人改道行駛，疏導用路人由員林交流道下，並通報彰化縣警察局溪湖分局協助疏導續由員林交流道北向匝道返回主線車道繼續行駛。

(中時 )