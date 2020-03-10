「豆導」鈕承澤被控性侵劇組女助理，台北地院今傳喚女子的女主管，還原案發經過。據悉，女主管證稱，鈕承澤言談間表露好感，女子也都笑笑的，讓她覺得有戀愛的氛圍，才會把女子獨自留下。

女主管表示，當天她本來要帶電影《跑馬》的資料給導演看，因為女子是她的直屬下司，如果她出狀況，女子可以代理工作，因此才會找女子一起去，後來在導演家吃完飯，其他人離開後，導演卻說「我現在不想看資料」，3個人於是開始聊天。

女主管說，言談間導演言談間透露喜歡女子，也有當面問「介意跟年紀大的人交往嗎」、「有沒有讓妳覺得不舒服、被騷擾」，女子一直笑笑的，沒有不悅表情，甚至還說「覺得導演很誠懇」，她感覺當下有種戀愛的氛圍。

女主管並說，後來時間晚了，她跟女子說：「跟豆導好好聊、相處一下」，女子幫她叫計程車，但未表明要一起走，她認為女子已經成年，離不離開可以自己做主，且導演也說：「不用擔心，如果她不開心，3分鐘後她就走了啦。」她才會放心離開。

外傳鈕承澤曾願賠償女子60萬元，女主管則強調，這筆錢並不是賠償金，擔心事發後女子沒了工作，才站在朋友立場，協調給女子1年的薪水60萬過生活，當時並未建議女子提告。

庭後，鈕承澤並未受訪，僅向記者簡單表示：「謝謝，辛苦了。」隨即搭車離開法院。

(中時 )