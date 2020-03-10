巴克萊下修今年油價預估 13:072020/03/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴克萊（Barclays）周二（10日）調降2020年油價預估，表示因石油輸出國家組織（OPEC）無法說服盟友俄羅斯進一步減產，使得沙烏地阿拉伯儘管在全球需求疲弱之際，仍執意4月起調升產能。 巴克萊將今年布蘭特原油價格預測值，從2月底估的每桶59美元調降至43美元，西德州中級原油預測值由原估的每桶54美元下修至40美元。 該投行報告指出，石油市面臨關鍵時刻，隨著OPEC+成員意見分歧，供給混亂可能破壞近期市場平衡。 (工商 ) #巴克萊 #下修 #油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 00:032020/03/06 財經 不疫外 鴻海2月營收掉四成 04:092020/03/06 財經要聞 TrendForce再下修智慧機產量預估 04:102020/03/06 產業．科技 疫情中的惡毒言語 04:102020/03/06 時論廣場 俄羅斯是否大幅減產未定 油價跌至3年低點 07:102020/03/06 國際 油價即使短線有反彈機會 法人對中長線走勢相對不樂觀 16:402020/03/09 財經 油價崩跌 川普推文罵俄沙 23:272020/03/09 財經 油市 價崩三成 ２字頭浮現 04:102020/03/10 財經要聞 油價再跌 台塑化不排除減產 04:102020/03/10 產業特刊 油價崩盤 法人看衰後市 04:102020/03/10 投資理財 財經熱門新聞 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 iPhone單月只賣49萬支？對手小米曝真實數據 - 即時 狂崩35％…恐怖驚魂！油價從地獄大暴彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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