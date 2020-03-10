巴克萊（Barclays）周二（10日）調降2020年油價預估，表示因石油輸出國家組織（OPEC）無法說服盟友俄羅斯進一步減產，使得沙烏地阿拉伯儘管在全球需求疲弱之際，仍執意4月起調升產能。

巴克萊將今年布蘭特原油價格預測值，從2月底估的每桶59美元調降至43美元，西德州中級原油預測值由原估的每桶54美元下修至40美元。

該投行報告指出，石油市面臨關鍵時刻，隨著OPEC+成員意見分歧，供給混亂可能破壞近期市場平衡。

(工商 )