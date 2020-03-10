為緩解全民健保財務問題，健保擬重大改革，其中昂貴的癌症新藥恐無法再由健保全額買單，而壽險銷售的醫療險保費不便宜，由於產險推防癌健康險，保費較壽險便宜，可補醫療保障不足。

健保制度財務問題大，未來恐有較大變革，包含藥品部分負擔從新台幣200元吃到飽改定率制、增收檢驗檢查及癌藥部分負擔，為守護保戶健康並獲得最適宜的治療，產險業者都有推健康險可以補強。 癌症長年盤據國人十大死因榜首，新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，癌症鐘年年快轉，平均不到5分鐘就有1人罹癌，令人不得不提早因應做準備。新安東京海上產險「真心防癌癌症健康保險」提供雙重防護，將惡性腫瘤與特定器官原位癌都納入保障範圍中，若初次罹癌將給付25~30萬元的初次罹患癌症保險金，採單筆理賠支付，等同優先提供保戶一筆醫療費用預備金，迅速解決保戶經濟上的負擔，且該保單還貼心提供癌症住院醫療保險金與癌症出院後療養保險金給付，不僅可彌補住院病房差額，也可補償保戶住院期間的薪資損失，可安心接受癌症治療。

新安東京海上產險表示，該公司「真心防癌健康保險」，針對0-60歲民眾，提供最具「低保費、高保障」健康險。投保新安東京海上產險「真心防癌癌症健康保險」為例，首年保費為2,839元，續年保費為3,786元，若不幸初次罹患癌症時，除了可單筆領取25萬元之「初次罹患癌症保險金」外，還提供最高60天的「癌症住院醫療保險金」以及「癌症出院後療養保險金」保障，等於住院一天可領3,000元保險金，讓保戶緩解財務壓力後，好好面對後續的治療，若不幸因「癌症」而身故，家人還可領50萬元的癌症身故保險金，緩減家庭經濟負擔。

(工商 )