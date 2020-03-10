滯留武漢台商第2波包機，經過兩岸磋商1個多月終可望於今晚返台，但今上午舉行的「桃園市防疫會議」裡，消防局表示已接獲中央指示，今晚希望出動10車20人的救護車待命，但未詳述勤務內容。知情者透露，根據上次經驗，包機回來的台商主要由遊覽車載送，除非有發燒等特殊狀況的乘客，才會由救護車護送，研判這批人裡，應已有確診需即刻送醫者。

根據防疫會議上報告，本次包機共有2架，載送約470位台商回來，乘客則比照上次模式，直接由遊覽車載至隔離所，但消防局卻表示已接獲中央「特殊指令」，要加派救護人員待命。

對此，桃市消防局向本刊表示，目前僅知是依照中央要求，拉高防護規格，以防任何乘客出現如發燒等明顯症狀者，可立即予以處理，至於是否真如知情者所言，機上已有確診者在內，仍待稍晚的中央疫情指揮中心向外界統一說明確認。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)