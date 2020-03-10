因新冠肺炎疫情滯留武漢的台商，第二批包機預計今(10)日啟航回台，行政院長蘇貞昌上午表示，為了接回滯留的台胞，政府用盡心力，且堅持在「弱勢優先、防疫優先、量力而為」三大原則之下持續與對岸溝通，終於確定第二班班機時刻，結果將由指揮中心向全國人民報告，「要安全回到台灣才算數」。

第二批包機將規劃分別由華航及東方航空各執飛一航班，載送約400多名台胞回來，華航的班機上，也會搭載檢疫同仁一同前往武漢，執行相關的檢疫工作。今蘇貞昌受訪時，被問到對於先前包機所堅持的前提是否有達到、以及這次是否會遵循「橫濱模式」，他強調原則不會變，「我們的模式就是我們的模式，該堅持的我們還是會持續堅持」。

第二批武漢包機回台預定今晚抵達桃園國際機場，預計華航的班機會於晚間8時先抵達，東航則於11點降落，將載送470人左右。

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(中時電子報)