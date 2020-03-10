去年7月間震驚社會的少女毒趴遭性侵慘死！來自台南17歲少女跑毒趴後遭撿屍，移往豐原區1家商務旅館，何男等多名男子進出房間，少女慘遭猥褻性侵拍裸照，並中毒死亡，直到飯店打掃人才赫然發現她衣衫不整陳屍房內。台中檢方依轉讓禁藥致死、乘機性交、猥褻及拍攝少年猥褻片等罪起訴何男等6人。

身亡少女經檢察官會同法醫相驗解剖，採檢體送法務部法醫研究所鑑檢，查出少女使用大量毒品，並飲酒，導致急性中毒死亡，在少女體內驗出5種毒品殘留，包括第一級毒品海洛因、第三級毒品喵喵 、K他命及一粒眠、第四級毒品硝西泮等。

據了解， 22歲台中市何姓男子在臉書邀辦毒趴，並邀17歲少女從台南前來助興同歡，何男等已知少女已在南部參加多起毒趴吸食毒品3天3夜，何男還請鄧男找藥頭購毒，在7月13日毒趴中提供3包「喵喵」毒咖啡包給少女吸食。

少女在14日凌晨陷入昏迷，何男及28歲莊男及21歲吳男等人趁機性侵猥褻，何男再將少女帶至豐原1家商務飯店，對少女性侵，以手機拍攝裸照及性交畫面後離開飯店；吳男隨後抵達飯店，趁少女昏迷不醒之際性侵，並拍攝裸照給23歲賴姓友人，賴男隨後到場，何、莊、吳及賴男等各先後進出離開飯店。

直到下午5時許，飯店打掃人員進入房間，赫然發現少女幾近全裸陳屍房間，立即報警處理。台中地檢去年底起訴何男等6人，全案目前法官審理中。

(中時 )