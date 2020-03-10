【現場直播】疾管署例行記者會｜2020.03.10

居家檢疫自機場返家交通方式。（指揮中心）

違反居家檢疫返家方式的罰則。（指揮中心）

口罩實名制2.0政策今拍板！中央流行疫情指揮中心今宣布，「口罩實名制2.0」將於3月12日推出，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。

今天新增2例確診個案，其中國內首起院內感染再度擴大，第46例20多歲北部男性，案例34的同住家人，住院期間曾經去陪病。並於案例34確診時，已接觸者身份到住院隔離接受採檢，兩次陰性後居家隔離，3月6日開始出現咳嗽。衛生單位請他就醫採檢，今天確診。這一起院內感染已經引發9名確診者。

中流行疫情指揮中心今(10)日公布國內第46、47例COVID-19確定病例，案46(北部20多歲男性)為案34及案41家人；案47為荷蘭境外移入個案(南部30多歲男性)。

新冠肺炎疫情延燒，國內已累計47名確診者。中央流行疫情指揮中心表示，昨日國內新增498例疑似案例，截至目前累計14635例(含14,149例排除)，47名確診個案中，1名死亡、17名解除隔離（新增案33、35）、其餘病況穩定，持續住院隔離中。

武漢包機第二班今天返台，指揮中心陳時中表示，今天華航飛機已經起飛，最後還有一些事情持續協調中，兩邊都很關心，國人都很關心，希望她很順利，出發帶著相關物資，準備齊全，去了四個醫師，九個護理人員，四個醫師包含領隊、檢疫醫師、小兒科、婦產科等各一名，以關懷包含懷孕等老幼婦孺。

武漢第二班包機今天將返台，有別於首班包機的是，這次一口氣接回400餘名台商親屬，對此衛福部長陳時中表示，在上月3日首班包機返台時，國內的隔離所、檢疫量能都沒有現在高，有了首班包機的經驗後，目前已擴張，並改良檢疫所內設施，檢疫量能也擴張到單日三千人，所以才能一口氣接回四百多人。

口罩實體藥局通路為主，網路訂購為輔。物資組組長王美花表示，未來網路和實體藥局會一樣，但都不會影響實體藥局的配置。

交通部公布，居家檢疫返家方式，違反規定搭乘大眾運輸工具，最高罰100萬。至於謊報自己返家方式的民眾，將罰1萬元以上，15萬元以下。

中央流行疫情指揮中心表示，今天新增2例確診個案，其中國內首起院內感染再度擴大，案例46是20多歲北部男性，是案例34的同住家人，在媽媽住院期間曾經去陪病。並於案例34確診時，以接觸者身份到住院隔離接受採檢，兩次陰性後居家隔離，3月6日開始出現咳嗽。衛生單位請他就醫採檢，今天確診。這一起院內感染已經引發9名確診者。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，四十六例是家庭群聚，不算院內感染。他強調，這起案例看起來是家庭內發生的狀況，已經看了很多起家庭群聚的狀況，家庭內互相傳播的狀況，認定是第三十四案的女兒和兒子互相傳播的群聚現象。

(中時電子報)