新竹莊姓男子平時居無定所，去年他在公園認識周姓女子後，相約到她住處喝酒聊天，酒後因起爭執，他殺死對方，莊男犯後辯稱因性交易金錢起口角才失控殺人，高院維持一審判決，認定他有特別惡性，對刑罰反應力薄弱，依法加重其刑判處無期徒刑。可上訴。

莊男與周女因偶至新竹市某公園相識，去年3月24日下午5點，2人在公園內偶遇聊天後，相約到附近周女的租屋處飲酒聊天，飲酒後因故發生爭執，莊惱羞成怒，握拳連續重擊周的頭、臉部、身體胸部等處，因手痛停下。

莊男看到對方癱躺床上仍發出聲響，隨即拿枕頭用力壓住周的口鼻處，等到周女停止掙扎才鬆手，周因骨裂併出血、窒息而死亡，莊男趁隙逃逸，警方調閱監視器後，認莊男涉嫌重大逮捕到案，他坦承犯下殺人案。

新竹地院將莊男判處無期徒刑，他不服提上訴，高院認為他因犯加重強盜罪，經執行完畢出監後又再犯殺人案，符合累犯規定，原審量刑並無失重或失輕的裁量權濫用情形，駁回其上訴，判決無期徒刑。

(中時 )