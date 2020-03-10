罷韓團體9日大陣仗遊行遞交連署書，高市新聞局長鄭照新事後受訪，質疑該活動百人聚集卻並沒做好防疫措施，事後Wecare高雄痛批新聞局暗中找媒體提問，導向罷韓防疫不力；對此，藍營議員反酸罷韓別牽拖，「戴口罩很難嗎？」

主導罷韓的Wecare高雄10日在臉書發文，貼出親綠媒體報導，批評鄭照新在接受媒體訪問前，新聞局向特定媒體下指導棋，要記者提問帶風向黑罷韓是防疫破口，事後新聞局人員傳的訊息截圖曝光，「國瑜機器又動起來了」、「還動得很厲害」。

鄭照新10日中午說明原委，他說，這名新聞局同仁過去也是記者，當時與昔日熟識的同業透過通訊軟體私下討論罷韓連署書遞件議題，絕非下指導棋，沒想到對話竟被截圖，「麥克風在媒體手上，問什麼問題當然是記者決定」，請罷韓團體無須過度聯想、炒作。

國民黨籍高市議員黃香菽則強調，罷免是公民權利，但帶頭的團體還是應該把民眾健康放在第一位，誰都無須轉移焦點，任何人都有權利對罷韓群聚的防疫問題提出疑慮，「Wecare高雄憑什麼認為自己可以跳過全民檢視、跳過媒體監督？」

「戴個口罩再群聚活動，很難嗎？」黃香菽說，任何團體都不能迴避防疫問題，尤其聚集百人以上的活動，連中央都希望記者會登錄記者姓名、方便後續管控，罷韓團體卻絲毫沒把防疫放在眼裡，難道心心念念的只有把韓國瑜拉下來後繼續政治分贓？

(中時 )