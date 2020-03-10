新冠肺炎疫情爆發逾100天後，大陸國家主席習近平方抵達疫情最嚴重的武漢視察。觀察人士指，習近平此行釋放3大政治訊號：一是疫情已暫告緩和，二給與復工信心和鼓勵，三是安撫為控疫情承受封城的民眾。

央視報導，習近平10日乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作。

香港經濟日報報導，觀察人士分析，習近平此行釋放三大重要政治訊號。其一：控疫情取得階段成果，暫進入緩和期。由於武漢是全國疫情最嚴重的區域。習近平考察武漢，因此被視為疫情是否階段性、實質地好轉的一個重要觀察窗口。

根據衛健委公布的最新數據，截至9日，新增確診病例僅19例，扣除湖北省與境外輸入這兩個來源，大陸其他地區已經連續3天新增確診掛零。

其二：給與企業復工信心和鼓勵。儘管疫情數字暫趨緩和，但大陸部份企業復工仍如履薄冰。日前有數據就指，北京高新技業的復工率只有四至八成左右，中小企復工率較低。

觀察者指，習近平親赴疫情最嚴重的武漢視察，可釋出疫情暫受控、企業可放心復工的訊號。有專家稱，大陸復工率至本月底有需要提高至90％以上，以減少中國經濟受損程度、護航就業狀況。

其三：安撫受封城影響的湖北民眾。武漢封城、湖北封城有助切斷新冠肺炎傳播鏈，對全國抗疫有貢獻，但卻嚴重影響當地居民生活、甚至威脅他們的安全。這已引起湖北部份民眾不滿，作為中央指導組組長的孫春蘭，上周四（5日）在武漢社區視察時就罕有遇到「抗議」。

政治觀察者指，這種不滿情緒不利「後疫情」階段社會穩定，習此時到訪武漢，便頗有安撫當地民眾的意味。至於習近平此行能否達到預期目標，有待進一步觀察。

(工商 )