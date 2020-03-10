歐買尬(3687)轉投資的綠界科技(6763)2019年處理交易金額超過500億元，在網路的第三方支付上，除了銀行體系外，市占率超過8成，目前已開始提供會員『綠界收銀台』的服務，大幅改善已往Google表單金流及發票等功能不足的地方。

綠界科技自1996年成立以來，主要業務在解決線上及線下各種收付款的問題，先後取得全台主要多家銀行及四大超商金流串接合作，此外，綠界與同集團歐付寶電子支付合作，自前年起開始協助多家銀行、電子支付公司、電子票證公司、大型商家、連鎖商店、中小型商家、獨立商店等建置其專屬的支付前後台系統，以強化企業會員忠誠度、實名驗證、點數管理、會員儲值、票券履約保證服務、付款閘道及電子發票加值平台等項目。

目前綠界服務客戶數超過20萬家，2019年處理交易金額超過500億元，在網路的第三方支付上，除了銀行體系外，市占率超過8成，只要線上申請就能直接使用綠界服務，讓商家線上做生意、團購主、直播主就能一人就能完成，完全不再需要程式人員。

綠界表示，面對現今各種新興數位工具的不斷演進，公司現在也開始提供會員『綠界收銀台』的服務，大幅改善已往Google表單金流及發票等功能不足的地方，讓商家賣東西再也不需要消費者慢慢回報轉帳末5碼的痛苦對帳，微型商家也可以利用『綠界收銀台』的萬用表單功能，建置自己的微型商城，把自己的客戶留在熟客圈裡。

(時報資訊)