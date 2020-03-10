外資昨天大舉賣超台股逾500億元新台幣，但今天新台幣匯價並未出現沈重的搶購美元壓力，反而是新台幣不貶反升。台北外匯經紀公司今午盤新台幣匯價以29.95元暫收，強勁升值1.8角，成交量為6.96億美元。台北股市集中市場在近午盤時，股價由黑翻紅。

台北股匯市今天在全球金融市場中表現抗疫，政府的抗疫機制，由實名口罩制擴及到股匯市持穩表現。金管會日前指出，目前各產業難免受疫情影響，但台商回流及轉單效應有助於台股基本面，台商資金回流政策貸款已突破2000億元大關。而根據財政部最新統計，8大行庫截至1月底止，國發基金貸款專案合計已核貸1865億元，行庫自辦專案，特別是針對廠房購地需求的部分，合計也核貸約419億元，兩者合計已達2284億元，另外，台灣主力的半導體產業109年2月累計營收因客戶需求回穩，仍較去年同期有所成長，未來如果疫情趨緩，台灣各產業應能較其他國家儘速恢復產能，提振營業收入，加上台商回流及轉單效應，相信能吸引更多資金投入台灣股市，增進經濟成長動能。

此外，台股上市公司營收連兩年創下佳績，去年全體上市公司營收總計32兆7667億元，連兩年超過32兆大關。上市公司財務表現良好，也積極回饋股東，去年全體上市櫃公司發放現金及股票股利共1.5兆元，其中現金股利高達1.44兆元（含上櫃0.12兆元），再創歷史新高，且已連續五年超過1兆元。

(時報資訊)