一名台灣師範大學UBA朱姓女球員，因不滿閨密的愛犬隨地大小便，讓她的手沾到便便，竟踹狗、摔狗，被閨密控告違反《動物保護法》，因朱女事後坦承一時情緒失控，加上毛小孩未造成重大傷害，檢方最後對她不起訴處分。

朱女的閨密2019年7月間在《Dcard》社群網站爆料，她6月30日讓朱女帶愛犬臘腸狗「愛寶」回家，沒想到才過一個下午，愛寶卻是身受「重傷」回來，經調閱社區監視器發現，朱女不僅對愛寶又踹又摔，還抓著脖子在空中用力搖晃，氣到對朱女提告《刑法》毀損罪及違反《動物保護法》重傷害罪。

朱女事後坦承，因為手沾到狗大便，才會一時情緒失控。已經向球隊為自己的不當行為自請處分。檢方考量，朱女與閨密已達成和解，撤回毀損罪告訴，但《動保法》重傷害部分，因愛寶未造成肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，其行為並未達到刑事追訴程度，因此對朱女不起訴處分。

(中時電子報)