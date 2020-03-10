新北市新店區安和路三段、往中和方向10日凌晨出現積淹水，淹水一度達30公分，不少機車騎士僅能牽車通過，淹水於上午8時許逐漸消退。（翻攝照片）

由於鋒面來襲，全台出現有雨天氣，北部地區更出現大雨，新北市新店區安和路三段、往中和方向10日凌晨出現積淹水，淹水一度達30公分，不少機車騎士僅能牽車通過，淹水於上午8時許逐漸消退。

民眾抱怨說，之前下小雨就有淹水，如今下大雨水深達30公分，實在太恐怖了。

新北市捷運局回應，捷運在圍籬中有施作管線，管線遷移過程中需進行表土開挖，施工的人將表土放到旁邊，導致既有管線淤塞，才會導致淹水。

(中時 )