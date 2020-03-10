新店淹水達30公分 捷運局：既有管線淤塞 12:592020/03/10 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區安和路三段、往中和方向10日凌晨出現積淹水，淹水一度達30公分，不少機車騎士僅能牽車通過，淹水於上午8時許逐漸消退。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區安和路三段、往中和方向10日凌晨出現積淹水，淹水一度達30公分，不少機車騎士僅能牽車通過，淹水於上午8時許逐漸消退。（翻攝照片） 由於鋒面來襲，全台出現有雨天氣，北部地區更出現大雨，新北市新店區安和路三段、往中和方向10日凌晨出現積淹水，淹水一度達30公分，不少機車騎士僅能牽車通過，淹水於上午8時許逐漸消退。 民眾抱怨說，之前下小雨就有淹水，如今下大雨水深達30公分，實在太恐怖了。 新北市捷運局回應，捷運在圍籬中有施作管線，管線遷移過程中需進行表土開挖，施工的人將表土放到旁邊，導致既有管線淤塞，才會導致淹水。 (中時 ) #新店 #淹水 #管線阻塞 #新北市 #捷運 #生活 #大雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北1500億招商 目標不變 04:102020/03/06 地方新聞 新店央北社宅招募29戶 3月底申請截止9月入住 12:142020/03/06 生活 國家音樂廳中鏢關閉 侯友宜：相信新北市民應有戴口罩 12:172020/03/06 生活 新北市防疫期間 取締酒駕不打折 16:262020/03/07 社會 新北市府攜手海大改良花枝繁殖技術 力行海洋保育 09:312020/03/09 生活 新北市實價登錄再精進 社區房價行情一把抓 17:552020/03/09 生活 全國最大傳統建築群聚園區 新店劉氏古厝異地重組2022完工 17:572020/03/09 生活 開鍘！不肖業者趁防疫偷倒土 新北嚴懲罰60萬 19:052020/03/09 社會 不肖業者又偷倒廢土 新北市府重罰60萬 04:102020/03/10 地方新聞 新北19座公立納骨塔 未戴口罩或發燒禁入 11:352020/03/10 社會 生活熱門新聞 獨》「北區最大」2層樓迪卡儂入駐三重 年底開幕帶100以上職缺 - 生活 口罩實名制改網購很方便？ 網掲超大漏洞：累死郵差 - 生活 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 不是口罩？美國人瘋搶「防疫神物」：可用30年 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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