台北市長承諾在花博公園設立前民進黨主席黃信介紀念廣場，未料因花博公園在國定圓山遺址內，遭文化部駁回，北市民政局長藍世聰10日在市政會議報告，建議在花博公園造型花牆前設置「黃信介廣場」及花牆掛設紀念牌，不進行外部工程施作，經市長柯文哲決議通過，但細節還需與文化部和家屬討論。

柯文哲在2015年宣布將每年4月7日訂為「言論自由日」，藉此紀念前人為爭取言論自由奮不顧身的精神，宣誓維護市民言論自由的決心，台灣研究基金會董事長黃煌雄前年倡議在圓山遺址廣場設置「黃信介紀念廣場」，也經柯同意推動。

不過，由於文化部正在制定國定圓山遺址保存計畫，考慮紀念廣場與圓山貝塚遺址範圍重疊，所以駁回市府提案，黃信介紀念廣場因此卡關。

今市政會議，藍世聰再度提出建議，在圓山花博公園造型花牆前設置「黃信介廣場」及花牆掛設紀念牌，不進行外部工程施作，尊重考古遺址景觀現況，也展現市府認同黃信介對台灣民主的重要貢獻。

民政局宗教禮俗科長林冠伶進一步說明，大方向是不進行外部工程施作，但細節還必須與文化部、家屬討論。

她也提到，今年原規畫與鄭南榕基金會合作自由日推廣活動，包括3月28日親子同樂會、4月25日插畫聯展，但因為新冠肺炎疫情影響，將延後至暑假。

(中時 )