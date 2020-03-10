為守護市民健康，讓婦女遠離子宮頸癌威脅，新竹市衛生局10日啟動國中女生免費子宮頸癌（HPV）疫苗校園巡迴接種服務，預計有2400人受惠，此次接種將持續至11月，醫療團隊將陸續到全市20所國中進行免費子宮頸癌疫苗接種。

新竹市衛生局指出，今年的接種對象為2004年9月2日至2007年9月1日前出生者，設籍新竹市或就讀竹市國中的女生，第1劑於3月施打、第2劑於9月施打，如果家長對子宮頸癌疫苗有任何疑問，可以參考衛福部送給學生的「關懷包」，也可洽衛生局諮詢專線0800-88-3513，深入了解疫苗作用後，再決定是否接種，新竹市府提醒各位家長，可以透過關懷包內手冊完整的說明，守護孩子的健康與權益。

衛生局表示，如確定同意接種，於接種當日，會先由醫師評估身體狀況後才會進行接種，接種後，學生於原場所休息觀察30分鐘，確保學生狀況，若錯過了學校接種時程，可向學校健康中心領取「學校補種通知單」，至指定合約診所進行接種。

衛生局長王宗曦表示，依據衛生福利部統計，台灣每年約有1500人罹患子宮頸癌，2018年竹市每10萬人中約有5.5人死於子宮頸癌，佔全市女性癌症主要死因第7位，有鑑於癌症對民眾健康的威脅，加上子宮頸癌病變前不容易察覺，如果要遠離威脅，最好在12、13歲時就施打疫苗提前防護，但HPV疫苗提供的保護力非100％，還要鼓勵市民透過「接種子宮頸癌疫苗」、「安全性行為」及「定期子宮頸抹片檢查」3大防線篩檢及預防，遠離子宮頸癌威脅。

(中時 )