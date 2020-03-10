由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，二月底開始出現大型國際展覽被迫取消或延期的消息，其中包含預定二月份舉辦的 MWC(全球行動通訊大會)、日本影像器材展 CP+ 都宣布取消；台灣預定在二月份舉行的台北國際書展、台北電玩展，還有預定三月份在美國舊金山舉行的 GDC 遊戲開發者大會也都宣布延期。最新一個受到疫情影響的大型展覽則是 CES Asia(亞洲消費性電子展)，主辦單位美國消費電子協會(CEA)在 9 日晚間宣布延期，是目前第一個受到疫情影響、原訂在六月份舉行的展覽。

自 2015 年起在中國上海舉辦的 CES Asia 亞洲消費性電子展，主辦單位美國消費電子協會稍早前宣布，由於新冠肺炎疫情影響，考慮到參展廠商、專業買家、媒體記者以及論壇演講嘉賓及與會者對於疫情的不安與擔憂，作出了延期的困難決定。針對目前已簽訂參展合約的廠商，將全數退還已繳納的參展費用。CES Asia 每年 6 月固定在上海舉行，今年展期原定為 6 月 10 日至 12 日，目前官方並沒有公佈延期後的舉辦日期。2019 年的 CES Asia 展示的商品超過 20 多種，涉及人工智慧、AR/VR 以及汽車技術等領域。

受到新冠肺炎疫情影響，目前已經有不少大型展覽或單一廠商舉辦的活動宣布取消或延期。已經取消的展覽包含：MWC、CP+、日內瓦車展、SWSX音樂節、Google I/O 開發者大會、微軟 MVP Summit 大會等等。另外 Facebook F8 開發者大會以及輝達(NVIDIA) GTC 大會都改為線上直播。三月份舉行的 GDC 大會則宣布延期到夏季，確切舉辦日期跟 CES Asia 一樣尚未公佈。

而比較值得留意的是，CES Asia 是第一個訂於 6 月舉行而受到疫情影響的展覽。這一點不知是否是呼應了抗疫專家、大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山先前對於全球新冠肺炎的預測，他估計全球疫情將至少延續到6月。在 CES Asia 提前宣布延期後，會否影響預定在 6 月份舉辦的 E3 遊戲展以及蘋果全球開發者大會(WWDC)，值得密切關注。

目前根據 WHO 世界衛生組織以及美國疾病管制與預防中心（CDC）的統計，全球新冠肺炎疫情已經蔓延超過 100 國、全球確診人數來到 113808 例，超越 11 萬大關，而死亡人數來到 4009 人。

(中時電子報)