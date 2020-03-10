為慶祝30周年並搶婚宴商機，晶華酒店集團推出2020年全新婚宴專案，其中台北晶華酒店攜手法國頂級珠寶品牌Chaume推出幸福的迫降」專案，新人下訂可享有：

1、獲贈價值七萬元的Chaumet禮券，新人可以前往麗晶精品Chaumet專櫃選購於熱門韓劇「愛的迫降」中出現的浪漫求婚戒。

2.安排至綠意盎然、佔地67坪、擁有大型私人露臺的花園套房進行戶外文定儀式。

3.3月14日至31日期間下訂再加贈義籍點心房主廚安卓歷亞．柏諾菲尼(Andrea Bonaffini)精心規劃、價值6萬元的「Sweet Candy Bar」，可選擇甜蜜粉紅或時尚香檳金款式。晶華酒店希望透過獨家禮遇與專業服務，為新人倆的婚宴增添滿滿的幸福與浪漫。

除此，晶華酒店集團旗下的「台北園外園」以及「故宮晶華」亦全新推出戶外婚禮服務，其中「台北園外園」主打在綠意盎然、充滿芬多精氣息的寬廣庭園包圍下，以草原婚禮為主題，為新人們打造出以綠意美景相伴的婚禮饗宴。「故宮晶華」則選在一樓的右側花園，緊鄰故宮展覽正館的氣勢磅礡以及外雙溪的綠意山色，在此舉辦婚宴，每桌11,800元起。

台北晶華「幸福的迫降」婚宴專案，內容包含有專屬司儀、會場佈置光音響設備、新婚蜜月花園套房住宿、新人管家，以及晶華酒店最為人所知的優質婚禮顧問企劃服務等，每桌28,800元起。此外，每桌加價3,000元，新人將可獲贈價值7萬元的Chaumet禮券，與花園套房的文定儀式包含迎娶古禮顧問服務、儀式動線擺設規劃、儀式吉日用品與甜品準備等額外禮遇，3月14日至31日期間下訂新人更另可獲得價值6萬元的「Sweet Candy Bar」。

擁有200多年歷史的法國頂級婚禮珠寶品牌Chaumet，被譽為世界殿堂級的珠寶，品牌創始人瑪莉艾虔．尼鐸(Marie-Etienne Nitot)被法國國王拿破崙與皇后約瑟芬之間堅貞的愛情故事所感動，便以皇后約瑟芬為繆斯、憑著高品質的創意與工藝設計出一系列「Josephine」珠寶而聞名於世，至今仍讓國內外知名影星、珠寶藏家傾心不已，近期更出現在女性追劇榜首—「愛的迫降」裡，成為求婚橋段中的超吸睛亮點，此次也是Chaumet第一次跨界與五星級酒店合作，服務準新人與「迫降」迷。

台北晶華酒店婚宴致贈的文定場地位於晶華酒店五樓，每晚訂價15萬元「花園套房」，擁有廣大的花園露臺，坐擁14、15號公園的綠地景致，宴會服務部同仁將悉心為新人在花木扶疏的露臺進行布置，無論是隆重的文定儀式、優雅的戶外證婚、亦或是歡樂的婚禮派對，「花園套房」的城市度假感，都可以讓新人的婚禮與眾不同，讓受邀的親友耳目一新。

針對迎賓派對與After Party，台北晶華「幸福的迫降」婚宴專案也設想周到，由義籍點心房主廚領軍，準備了兩款造型、色澤、滋味都充滿浪漫氛圍的「Sweet Candy Bar」，匯集甜心棒棒糖、濃情巧克力蛋糕、甜蜜杯子蛋糕、馬卡龍等精緻甜品，包含甜蜜粉紅或時尚香檳金款式提供新人選擇。加價36,000元可於Candy Bar中加入主廚以象徵永恆之愛概念為發想、加入清新鮮果的三層婚禮蛋糕，外部是華麗翻糖造型，內部則是由海綿蛋糕以及新鮮莓果醬交疊而成，酸甜的果香襯托著香濃奶油，交織出幸福的甜蜜滋味，是視覺與味覺兼具的極致甜品。

(工商 )