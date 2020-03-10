2019年正式突破400萬人口、全國人口最多的新北市，民眾購屋交易熱區在哪？永慶房屋根據實價登錄資料統計新北市各行政區2019年屋齡5年以上中古屋交易量進行排序，新北市中古屋交易量由捷運題材發燒的中和區奪冠，新莊、淡水緊追在後。

據實價登錄，新北市交易量第一名中和區，電梯大樓平均單價為39.4萬，民眾主要青睞路段為中正路、景平路、圓通路、中興街、中山路三段；公寓平均單價為31.8萬，熱門路段落在中山路二段、忠孝街、連城路、景新路、興南路一帶。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑分析，中和區生活採購機能便捷，有許多大型量販店，如Costco、特力屋、家樂福、大潤發及環球購物中心，且近期環狀線第一階段通車，未來將還有萬大線使交通機能更加完善，吸引多數通勤族作為購屋選擇。

交易量居次的為新莊區，電梯大樓平均單價為32.0萬，民眾較青睞購買在中平路、中正路、中港路、昌平街、新北大道上；公寓平均單價為26.9萬，熱門路段落在中正路、天祥街、民安西路、福壽街一帶。

謝志傑表示，新莊區受惠於機場捷運、三環三線的雙捷運優勢，大幅提升交通機能，3月也將迎來結合購物中心、影城的宏匯廣場，在交通建設更加完備、商場開發議題陸續到位下，進而強化在地生活機能，吸引許多民眾前往購屋。

交易量第三的淡水區，成交產品多為電梯大樓，平均單價落在22.4萬，民眾多青睞中正東路、淡金路、新市一路、新春街、濱海路一帶；公寓平均單價為17.2萬，熱門路段為水源街、新民街、鄧公路、學府路上。

謝志傑說明，隨著淡水輕軌通車，淡水行政大樓、運動中心入駐，美麗新淡海影城和國賓影城陸續開幕，提升淡水區的生活機能。再加上重大交通建設助攻，從去年開始動工的淡江大橋及剛通過環評的淡北道路，也替淡水注入新動能，帶動民眾購屋意願。

謝志傑也補充，從雙北市中古屋交易量來看，民眾普遍較青睞大樓型物件，但若想入住精華區卻預算有限，不妨考量先從公寓類型入手，以去年交易熱區來看，公寓平均單價約便宜大樓2至3成，且除了房價較為親民外，土地持分較高、公設比低，坪數實在，用相對便宜的房價享受到相同的生活機能，非常適合預算有限的民眾。

（圖／永慶房產集團）

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(中時電子報)