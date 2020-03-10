預防新冠肺炎疫情擴大，造成學校停課影響學生受教學習，新北三峽龍埔國小師生示範「一對多雙向視訊教學」展現「停課不停學」的教學方式。（劉宗龍攝）

為預防新冠肺炎疫情擴大，造成學校停課影響學生受教學習，教育部10日舉行「居家防疫、學習持續，線上補課教學演示」記者會，出席的新北市三峽區龍埔國民小學老師施信源及學生們示範「一對多雙向視訊教學」，透過運用Google Meet等雲端軟體，展現「停課不停學」的教學方式。

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