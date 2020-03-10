停課不停學！ 師生示範「一對多雙向視訊教學」 13:042020/03/10 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部10日舉行記者會，現場由新北市三峽區龍埔國民小學老師施信源（右）及學生們示範「一對多雙向視訊教學」。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 預防新冠肺炎疫情擴大，造成學校停課影響學生受教學習，新北三峽龍埔國小師生示範「一對多雙向視訊教學」展現「停課不停學」的教學方式。（劉宗龍攝） 為預防新冠肺炎疫情擴大，造成學校停課影響學生受教學習，教育部10日舉行「居家防疫、學習持續，線上補課教學演示」記者會，出席的新北市三峽區龍埔國民小學老師施信源及學生們示範「一對多雙向視訊教學」，透過運用Google Meet等雲端軟體，展現「停課不停學」的教學方式。 (中時 ) #生活 #停課不停學 #遠距教學 #防疫 #停課 #學生 #居家防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 廟會考驗防疫 各區長剉咧等 04:102020/03/06 地方新聞 佳尼特基金會助防疫 清淨機、額溫槍送南市偏鄉小校 16:062020/03/06 生活 防疫產品抬價 電商防不勝防 04:092020/03/07 全球財經 投票請戴口罩 體溫高別去了 04:102020/03/07 政治要聞 侯友宜校園視察 肯定致理科大防疫SOP 04:102020/03/07 地方新聞 新北市防疫期間 取締酒駕不打折 16:262020/03/07 社會 疫情拉警報 領袖抱頭燒 04:092020/03/08 財經要聞 竹市防疫聯合演練 陳時中肯定 04:102020/03/08 地方新聞 北市防疫旅館首上線 柯P推手冊「讓業者按圖索驥」 11:242020/03/08 政治 守護移工 走動式防疫雙語宣導 04:102020/03/09 地方新聞 生活熱門新聞 獨》「北區最大」2層樓迪卡儂入駐三重 年底開幕帶100以上職缺 - 生活 口罩實名制改網購很方便？ 網掲超大漏洞：累死郵差 - 生活 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 不是口罩？美國人瘋搶「防疫神物」：可用30年 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。