為感謝立委溫玉霞（右），嘉義市長黃敏惠（左）特地回贈大白熊公仔給她。（呂妍庭攝）

溫玉霞送的5萬個口罩將撥給第一線防疫人員、志工及弱勢團體等使用。（呂妍庭攝）

溫玉霞親自示範口罩不透水，具有防護力。（呂妍庭攝）

出身嘉義市的不分區立委溫玉霞為回饋家鄉，在全球鬧口罩荒之際，透過管道在南非「搶買」口罩，歷經一波三折，終於買到5萬片從台灣賣到南非的醫療口罩，為確保口罩安全運抵台灣，溫玉霞寧可多花錢把口罩快遞送回台灣，今10日還親自捐給嘉義市政府，市長黃敏惠除表示感謝，也說在防疫非常時期，這批口罩就像即時雨，如同甘霖般讓嘉市更添防疫戰力。

長年在南非經的溫玉霞是國民黨新科議員，透露過年期間驚覺到新冠肺炎疫情嚴重，國際間口罩嚴重缺貨，她馬上跨海請南非的友人幫忙買口罩，原本已問到10萬片，隔天去載貨時，才知道整批貨被另一個買家以加40％的價格搶走，之後又問到8.8萬片口罩，但為符合台灣法規，她下訂後原本要先寄一些回台灣送檢，沒想到又被買走，之後她學聰明，請友人有貨就直接買，才陸續買到5萬片，可貴的事，這批口罩還是台灣製，疫情暴發前就賣到南非，現又被她買回來。

口罩一送到台灣，溫玉霞就致電黃敏惠，說希望把5萬個醫療用口罩捐贈給嘉義市，經市府評估後，決定撥給第一線防疫人員、志工及弱勢團體等使用，黃敏惠除感謝溫玉霞，也強調5萬片口罩全部由市府統一控管，會以兩周用量先行撥給指定的對象和團體使用。

(中時 )