國民黨主席補選結果出爐，江啟臣成為黨史上最年輕主席，也是首位兼任立委的黨主席。今（9）日江啟臣赴立院總質詢，也是史上第一位質詢閣揆的國民黨主席，蘇貞昌一上台就先恭喜江啟臣，向他說加油。

蘇貞昌走上備詢台，笑著向江啟臣說「恭喜喔，加油！」江啟臣則回「行政團隊也要加油」，因這波疫情仍然持續並擴大當中，全台國人也要共同防疫，但站在在野黨的立場，還是要監督政府防疫是否確實到位。

江啟臣表示，全球疫情造成經濟衝擊，或可能的經濟危機，是過去從沒見過的，因此提醒政府，若沒有好好做因應，衝擊不會因在管控疫情上相對穩定而不受影響，因台灣經濟本身高度依賴外部，未來在經濟上的傷害恐大於疫情。

金管會主委顧立雄表示，短期內台股受到影響是不可避免的，每日都會注意台股狀況，做出相對的因應，當然也要維護，目前還未出現非理性下跌的情況。

針對防疫紓困振興特別預算，政府只估計600億元，江啟臣指出，在2月25日通過特別條例時，大陸以外的新冠肺炎確診僅33國、2140例，至今累計來到97國、2萬4983例，增加10倍，甚至像義大利等國，疫情已經失控，國際油價也跌至波灣戰爭以來最低，凸顯經濟的不穩定及萎縮，當初的600億預算是否會調整？最壞的打算是什麼？

蘇貞昌表示，隨著疫情發展，政府步步為營，只有對症下藥才能立竿見影，衛福部長陳時中也提過，亞洲疫情只是段考，後續還得面臨第二波從歐洲回來的疫情。至於紓困條例部分，蘇貞昌承諾，周四（3/12）會有初步結果，待特別預算通過後，才能擬訂特別預算，評估振興抵用券相關使用及發放細節。

(中時電子報)