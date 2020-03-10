民眾黨立委賴香伶照 (台灣民眾黨提供)

台灣民眾黨今日於臉書發布訊息表示，前國民黨主席吳敦義擔任行政院長時說「發明無薪假的人可拿諾貝爾獎」遭社會撻伐。近日民進黨執政下的勞動部改口稱是「減班休息」，應可拿到「諾貝爾文學獎」。

曾任台北市勞動局長的民眾黨立委賴香伶表示，不論是「無薪假」或是「減班休息」，名詞背後都代表勞動權益因為外在條件而受到一定程度的損害。

賴香伶指出，遭到減薪、減班的勞工，政府掌握到多少？背後看不到的黑數又有多少？而政府提出的「安心就業計畫」、「充電再出發計畫」，有沒有考慮到部分行業別的特殊性？而透過靠行、承攬等不受勞基法保障的雇傭關係，這些非典型勞動者能夠保障到嗎？

賴香伶批評，近日在立法院會質詢時就已經指出，很多企業沒有協商就直接放無薪假，甚至還有假借新冠肺炎疫情為由，對員工減薪減班，這些問題難道要放任勞資自行協商？

(中時 )