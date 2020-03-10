新冠肺炎疫情全球延燒，世界各國為了防堵病毒「入侵」國內，部分國家會成立簡易的隔離所，收容回國旅客或外籍人士。最近泰國有一處隔離所，內部隔離照片被流出，裡頭居然只有薄床墊＋蚊帳罩，就是一個單人隔離單位。照片曝光讓網友看傻眼，直呼「這是在防登革熱吧？」不過台灣網友看到蚊帳罩蓋住床墊的畫面，都很有即視感，不少台灣網友就回應：「這不是我阿嬤家餐桌嗎？」

最近網路上流出一組泰國某處隔離所的照片，在偌大的室內空間，地板上放著一床床簡易的薄床墊，四周再用蚊帳罩蓋住，讓不少網友看了狂虧「這是阿嬤家在蓋剩菜的嗎？」、「好像幼稚園在睡午覺」、「這個我阿嬤家餐桌也有」。

不過新冠肺炎的主要傳播途徑是飛沫與接觸傳染，雖然這是簡易隔離所，但只用滿是孔洞的蚊帳區隔，根本有隔離等於沒隔離，也讓台灣網友想問，泰國政府是不是搞錯病毒了？「這是在防瘧疾，還是防登革熱？」、「要這樣躺14天嗎？」

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(中時電子報)