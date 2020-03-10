知名主播張雅琴敢說敢言的性格，贏得許多觀眾喜愛，去年十月砲轟高雄市長韓國瑜「嫖妓說」，引發名嘴羅友志開嗆，讓兩人師徒情誼降至冰點，沒想到事隔數月再度怒嗆張雅琴「政大廣電系之恥」，再度引發議論。

新冠肺炎疫情持續肆虐，在衛福部長陳時中指揮下，台灣防疫成效有目共睹，有鑑於站在第一線的陳時中幾乎沒時間休息，讓張雅琴呼籲立委「放他一馬」，對此名嘴羅友志表示張雅琴要立委不要質詢陳時中，就如同1450在留言區叫疫情記者會提問記者閉嘴，依此公式來說「張雅琴=1450」，接著怒批：「新聞人，自動放棄監督政府的義務跟天職，去當網軍保護政府，那跟死了，有什麼分別」？更撂下狠話：「政大廣電系之恥」。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

根據《自由時報》報導，張雅琴受訪時表示羅友志邏輯很奇怪，不過會以平常心看待此事，更呼籲眾人：「大家團結抗疫，不要打嘴炮～口水很髒的」，但最後不忘提醒羅友志：「我是政大新聞系」，反將羅友志一軍。

(中時電子報)