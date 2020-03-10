食品大廠泰山10日宣布，旗下「茶攤一條街」系列冷藏飲品再推出新兵！繼前兩年攜手日出茶太、COMEBUY、水巷茶弄、貢茶等品牌後，2020年首發再結盟手搖飲料名店「珍煮丹」，推出「黑糖鮮奶茶」包裝飲品，3月11日起在全家、萊爾富、OK超商上架，超市全聯也預計在3月17日上架！

據了解，這是泰山「茶攤一條街」合作的第6個手搖飲料品牌，推出的第9款飲品，從2018年推出日出茶太招牌烤奶、COMEBUY甜橙金萱、水巷茶弄檸檬小紫蘇、日出茶太仙草凍奶茶；2019年推出COMEBUY百香搖果樂、貢茶起司草莓奶茶、貢茶桃子珍波綠、圓石復刻雙Q紅茶，都有不錯的銷售成績。

泰山表示，「珍煮丹」10年前從士林觀光夜市起家，從夜市小攤販發展為台灣最大的黑糖飲品連鎖品牌，其黑糖風味飲品深受消費者喜愛，目前全台已有62家分店，也是許多外國旅客來台拜訪的名店。

據泰山觀察，「奶茶」很受台灣消費者歡迎，也是即飲茶市場中的第二大品類，因此，這次與「珍煮丹」合作開發包裝飲品時，就選定超人氣的單品「黑糖鮮奶茶」作為主軸，再次考驗手搖商品與產線包裝風味再現的能力。

據泰山介紹，該款「黑糖鮮奶茶」除了以真實茶葉萃取紅茶茶湯，並首度在製程產線上添加鮮奶，以50％以上的乳含量，調合黑糖的甜味，準備強勢進攻鮮奶茶市場。

泰山行銷副總雷松清表示，泰山推出「茶攤一條街」的目的，就是要為消費者在超商開出一條24小時不打烊的手搖街，讓手搖飲品的美味不受時間限制、隨手可得。

泰山並指出，此次「茶攤一條街」也同步換上新裝，透過手繪街景的療癒包裝，除了讓消費者有新感受，如果收集全系列包裝排排站，還會看見一幅完整的街景，透過無限延伸的街景，暗示不同店家將持續「開張」。

(工商 )