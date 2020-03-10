新冠肺炎疫情(COVID-19)使得全球石油需求大減，加上俄羅斯在上周拒絕與石油輸出國組織（OPEC+）合作減產，油價大幅走低。雖然油價大跌引發歐美以及中東股市在周一暴跌，然油價大跌對於石油進口國是大利多嗎？富達國際表示，基本上對石油進口國有利，但短期市場上仍是波動！

亞洲原油期貨周一大幅下跌，布蘭特原油交易價格低落至每桶30美元，年初迄今重挫50％。外匯市場也出現劇烈變化，加幣、瑞典克朗兌美元匯率大幅下滑、日圓急升，市場趨避風險，美國十年期公債殖利率曾觸底到0.5％以下。

油價閃崩，有利原油進口國，富達亞洲債券基金經理人 Eric Wong指出，亞洲為石油淨進口地區，可望受惠於此波油價下跌，進而推升GDP成長，也不會有通膨壓力，但馬來西亞是唯一的例外，因馬來西亞該國高度依賴石油出口。另一方面，新興市場情況則多空夾雜。部分國家如土耳其將受惠於原油價格下滑，但某些國家如俄羅斯則受衝擊。此外，低油價將使新興市場的風險偏好承壓，造成短期新興市場匯率波動。

由於印度是最大的原油進口以及消耗國之一，油價大跌後印度股市的影響？富達達印度聚焦基金經理人 Amit Goel表示，油價下滑，對印度財政及通膨而言絕對是好消息。印度淨石油及天然氣進口估計為900億美元，約占印度GDP的3％。基於目前印度需求量放緩，政府有更寬裕的財政空間改善消費者的可支配所得。但這仍然要取決於油價下跌能否有效傳導到終端消費而定

Amit Goel進一步指出，印度市場相當依賴外資，不論以直接投資抑或資本市場資金，從歷史來看，全球經濟放緩疑慮，將不利於資金流入新興市場，顯然這次也不例外。此外，全球需求疲軟也不利於出口。雖然印度經濟放緩的階段，且受近期疫情影響而加劇，因此，整體而言，油價低落，長期而言對印度是有利的，但短期仍會受市場震盪影響。

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