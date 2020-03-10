台灣上月6日推出口罩實名制，不過仍有不少上班族因為工作時間與藥局營業時間重疊，因此買不到口罩。政府打算在本週推出「口罩實名制2.0」，民眾可已在網路預購、超商取貨，大大增加便利性。行政院長蘇貞昌昨（9日）釋出會議影片，他表示，自己是特別來聽這場會議，但也知道聽不懂，所以希望大家能幫忙，表示「行政院能做的都答應」。

中央疫情指揮中心昨召開記者會，表示「口罩實名制2.0」將會上路，而無數工程師、業者、幕僚、資安人員在這段期間都在進行系統的壓力測試，蘇貞昌昨天在臉書釋出會議影片，各部會的公務員，也不斷召開各種會議來協調物流和付費機制。希望能夠盡快完成整個購買機制的建置。

蘇貞昌說：「我聽說這裡有很厲害的人，這次我是特別來聽，但是聽不懂啦，正因為聽不懂，所以才要拜託你們，不敢外行講內行，如果各位有什麼要求希望行政院做的，我通通答應。」他最後也拜託與會的大家，讓「口罩實名制2.0」能夠成功、好用。

截至目前，這部2分鐘的影片超過46萬人觀看，4.3萬網友按讚，不少人在底下留言：「欣賞院長說因為不懂, 所以不會外行領內行，交給專業的做就沒錯啦 XD，總比一些裝懂的人好」、「希望院長對這陣子無償辛苦幫忙發口罩的藥師們找個慰勞機制補償一下他們！台灣隊辛苦了」、「從實名制開始沒買過口罩，每次下班藥局的口罩都賣光了~好期待可以買到口罩」、「可以感受到政策不斷在調整，不斷進步，感謝您們的付出」。

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(中時電子報)