為力挺防疫第一線的英雄們，全聯福利中心宣布，今（3／10）起推出「力挺抗疫前線 台灣加油」活動，免費贈送10萬杯「OFF COFFEE」熱美式給辛苦的醫護、救護人員。即日起只要憑醫護、救護人員的工作證或識別證，至全台超過520間OFF COFFEE販售門市，即可免費兌換。

全聯表示，2016年公司成立自有咖啡品牌OFF COFFEE，目前全台超過520間，預計今年底將在全台上千店都販售現煮咖啡。全聯並指出，品牌當中的「OFF」，就是比照台灣傳統「奉茶」的概念，希望消費者來門市購物之後，能喝杯咖啡稍作休息。

這次為了力挺第一線醫護、救護人員，希望他們能在疫情緊張的時刻，仍可以抽空稍微OFF休息片刻，因此推出「力挺抗疫前線 台灣加油」活動，免費送出10萬杯「OFF COFFEE」熱美式。

全聯說明，活動期間指定人員每張證件每日限兌換一杯，每人、每日、每次最多可持兩張醫護、救護人員證件，恕無法要求更換其他品項或續杯，該活動也不提供自帶杯優惠跟寄杯服務。

(工商 )