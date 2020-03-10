Nvidia及AMD計畫下半年推出多款新世代繪圖晶片，可望帶動新一波的換機需求，加上5G路由器及交換器專用散熱風扇將於下半年進入量產，讓顯示卡散熱風扇廠—動力-KY(6591)審慎樂觀看待今年營運，為因應訂單需求，動力-KY江西廠已於第1季試產，預計下半年進入量產，總產能可望增加20%以上，不過受台股下挫影響，今天盤中股價走弱。

受到新冠肺炎疫情擴散，公司三大廠區延後復工影響，動力-KY自結2月合併營收為3555萬6000元，月減55.71%，較去年同月則減少48.09%，累計前2月合併營收為1.15億元，年減27.63%。

動力-KY大陸東莞動利電子於2月10日復工，東莞溙奕電子於2月15日復工，江西溙奕電子亦於2月18日復工，目前平均稼動率約為71%，預估3月底前隨線上人員陸續上工，平均稼動率可提升至85%，公司近期亦在出貨受疫情影響而遞延時，內部進行產線優化及自動化流程，提高產線彈性配置及生產效率，目前各廠區已完成產線配置更新作業，預估待大陸各地交通運輸障礙排除，上游零組件供應鏈恢復正常，以及下游系統廠商客戶回補庫存需求增加，帶動整體出貨量明顯提升，營運亦將重回成長軌道。

儘管近期部分出貨受新冠肺炎疫情遞延，但Nvidia及AMD計畫下半年推出多款採用7奈米高階製程的新世代繪圖晶片，可望帶動新一波的換機需求，且動力-KY高階顯示卡散熱風扇產品出貨比重可望持續增加，5G路由器及交換器專用散熱風扇等預計將於下半年進入量產階段，公司將積極研發及拓展AI智能風扇等利基型散熱產品佈局唯下游需求目前仍維持不變，動力-KY表示，審慎樂觀看待今年整體營運。

為因應訂單，江西新廠第1季進行試產，下半年進入量產目標不變，動力-KY今年總產能可望再增加20%以上。

(時報資訊)