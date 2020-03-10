酒駕零容忍已是共識，據交通部統計，去年車禍死亡人數有2865人，仍是近4年最高，儘管酒駕導致死亡的數據確實減少，但65歲以上的高齡者車禍死亡卻高達1159人，其中5成是騎車身亡。交通部表示，與邁入高齡社會有關。

根據交通部道安會統計，事故發生後30天內死亡者，2019年全年初估為2865人，是近4年最高。主要為65歲以上高齡者，死亡1159人，較2018年增加92人，增幅為8.6％，其中有579人騎機車身亡，約佔5成。

道安會執秘謝銘鴻表示，「酒駕零容忍」已是國人高度共識，加上去年修法，罰則更重，酒駕數據確實有減少，但高齡者車禍死亡比例卻提高，成為未來國人要注重的課題之一。

謝銘鴻說，往年高齡者車禍事故死亡率約在3成，自2018年起出生人數高於死亡人數，高齡人口占全國總人口的母體攀升，一旦高齡者發生車禍事故，儘管起初只是骨折，後來均可能產生併發症，導致死亡率大幅增加。高齡事故往生中，有一半是騎車生亡，且多集中在中南部的都市，因為當地公共運輸較不發達，相對比例高於北部。

統計顯示，2019年步行死亡總人數有459人，其中，高齡者行人有321人，佔行人死亡人數7成。謝銘鴻解析，發生事故最多的地點位於十字路口，有些行人未依規定走在行穿線上，或穿越道路時沒有注意紅綠燈；儘管有呼籲駕駛人到路口要減速，但還是常常發生讓駕駛人措手不及的憾事。

謝銘鴻說，解決的根本方法，可透過「路老師」或村里長共同宣導，改變老人家的觀念，並加強違規取締。

(中時 )