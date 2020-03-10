家中有養貓咪的民眾要注意！新竹縣1名愛貓的66歲婦人，發現右眼突然疼痛，視力糊模並畏光，到榮總新竹分院眼科求診，核磁共振檢查未發現眼球內有腫瘤或異物，抽血才確診是被貓科動物為宿主的「弓漿蟲」感染，引發視網膜脈絡膜炎。

眼科醫師岑在增指出，弓漿蟲分佈於世界各地，可感染大部分溫血動物，貓科動物是弓形蟲的最終宿主，弓漿蟲芽孢化的卵囊，汙染到的水源或食物，被所有溫血動物包括人類誤食而感染。

免疫力強或功能正常的人感染弓形蟲，通常是良性不會有症狀，免疫力不好的急性感染病患，會出現淋巴結腫大、倦怠、衰弱及中度發燒的情形，感染到眼睛很容易引發視網膜脈絡膜炎。

岑在增說，這名婦人右眼視網膜有塊黃色的突出物，有視網膜發炎特徵，但核磁共振檢查未發現眼球內有腫瘤或異物，經抽血才發現弓漿蟲IgG抗體為陽性，發炎指標上昇，確定診斷是被弓漿蟲感染，引發視網膜脈絡膜炎。

婦人經特殊抗生素治療半個月，病情漸趨穩定，但視網膜脈絡膜炎仍可看到界線，服用抗生素治療共1個半月，視網膜病灶完全消除，也沒有結疤，因病變不在黃斑部附近，視力完全恢復正常。岑在增提醒家中若有飼養貓咪的民眾，要特別注意清潔，以避免感染弓漿蟲。

(中時 )