新北市石門區每年3到5月都會出現的特殊景觀「老梅綠石槽」，曾被CNN票選為台灣8大秘境，也吸引四面八方的遊客，卻有人為了拍美景而忘記公德心，恣意踐踏在綠石槽上，海巡署獲報後連忙前往驅趕，20分鐘就勸離200多名遊客，呼籲民眾可以一起守護這片景觀。

據了解，老梅綠石槽是北海岸季節限定景觀，每年3到5月出現，海藻滋生在岸邊礁石上，宛如童話中的大片碧綠地毯，襯著蔚藍海景更是美不勝收，曾被CNN票選為台灣8大秘境，但石槽近年在暖冬效應以及人為踐踏下無比脆弱，現已面臨生存危機。

特殊美景也吸引大量遊客前來觀賞，卻有人拍照不顧公德心，恣意踐踏在礁岩上，海巡署第二岸巡總隊前日下午接獲報案後，立刻前往廣播驅離，20分鐘就勸走200多名遊客。

海巡署表示，綠礁岩嚴禁踐踏，若有人不聽勸阻，造成自然資源被破壞，將依相關法規進行開罰，也呼籲民眾發現不法情事可以立即撥打「118」通報，一起保護珍貴的海洋生態。

老梅綠石槽是北海岸特殊景觀，更曾被CNN票選為台灣8大秘境。（圖／翻攝畫面）

(中時電子報)