新竹縣因應新冠肺炎疫情，各社會福利機構都採取相關防疫措施，縣長楊文科建議各社福機構宜暫緩對內與對外公開活動，只接受公務需求的訪視與探訪，嚴格執行配戴口罩、量體溫、手部消毒、詢問旅遊史等防疫措施，做好紀錄以利追蹤。

社會處長李國祿指出，新竹縣有竹北老人安養中心、立慈、廣慈、慈恩、萱苑、瑪琍亞、新湖、竹光等8家老人福利機構，採取暫停探訪的防疫措施，其它老人機構則限定探訪時段、區域，探訪者需戴口罩、量體溫並填寫TOCC等措施。

華光、拙茁家園、世光、由根山居及香園教養院5家身障機構，除規定防疫外，每次至多2名家屬訪視，寧園安養院則暫停訪視，改為家屬視訊、電訪。

藍天家園、德蘭兒童中心、聖方濟兒少中心、好生育幼院、善牧附設德心之家5家兒少機構，都嚴格執行配戴口罩等防疫措施，受照顧對象若有發燒狀況，由照護人員帶領就醫，若是工作人員發燒，依規定請假回家休息。

54家托嬰中心若幼兒有發燒狀況，通知家長帶回居家照顧，若是工作人員發燒依規請假回家休息，因應防疫管控，禁止家長入園，請家長於特定接送區進行等待，園內活動部分中心改由班級活動為主，避免全園性團體活動，維護幼兒健康。

(中時 )