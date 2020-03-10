韓國職棒KBO受到新冠肺炎疫情影響，除了取消全部熱身賽，例行賽開幕(原為3月28日)也被迫喊卡。KBO董事會於周二的緊急會議後宣布無限期延後開幕戰，「以最高標準來保護球迷與球員健康。」

現在韓職有10支球隊，例行賽144場目前沒有計畫縮短，而是把整個賽季延後，時程尚未決定，最終開幕日期會在開打兩周前公布。由於今年有東京奧運(如果辦得成, 而且沒有延期)，職棒球員還必須出征奧運，加上韓國疫情較嚴重，完全控制需要一段時間，每年10月的季後賽可能會打到非常晚。

(中時電子報)