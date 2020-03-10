新竹縣1名蔡姓男子9日凌晨因行為舉止詭異，湖口分駐所3名員警上前盤查，蔡男卻持刀揮舞，警方經喝止、噴辣椒水均無效，為求制止及自保，朝蔡男非致命部位開2槍，其中一槍穿過蔡男「小鳥」並卡在大腿，蔡男經送醫後轉送林口長庚，無生命危險。警方也指出，執法過程符合比例原則，全案函送新竹地檢署。

蔡男9日凌晨2點許，在湖口成功路上，見警方巡邏行經，就蹲在路旁，由於形跡可疑，警方上前盤查，在盤查過程中，蔡男疑似精神渙散且不斷自言自語，更突然從外套拔出刀子朝警方攻擊。

警方在喝止蔡男行徑時，不斷高喊「放下、放下」，要求蔡男丟掉、放下手中刀子，但蔡男仍不聽從指示，在警方拿出辣椒水喝止後，仍持續揮舞刀械，並朝另名黃姓員警攻擊。

其中一警在退後時跌倒，警方為了制止蔡男持刀揮舞的行徑，不得已朝他非致命部位開槍，未料其中一槍穿過蔡男的生殖器，並卡在大腿內，蔡男遭制伏後，警方立即將蔡男送醫，又轉往林口長庚醫院救治，目前無生命危險。

由於根據警方的密錄器、周邊店家監視器，均顯示警方在盤查過程中，蔡男持刀攻擊，為了避免警方生命遭受危害，依警械使用條例規定開槍射擊其非致命部位，執法過程符合比例原則。

(中時 )