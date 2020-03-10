瘋了！受到武漢疫情、OPEC油國打油價戰兩大衝擊，國際油價本周大跌，依據浮動油價機制，下周一國內汽油每公升將大降3.7元、柴油每公升更達4元。這將是油價公式上路以來，史上最大單周降幅。95無鉛新價看21.9元，將是4年新低，不過最後實際降幅仍得看這幾天國際油價變化。

太瘋狂了，過去前總統馬英九雖於2012年油電雙漲，一次讓油價大漲每公升3.1到3.6元，但還未有過將近4元的降幅。如果國際原油跌勢維持不變，下周開車族把油箱加滿50公升汽油，將可一次省下185元，足足是兩頓便當錢。

在武漢疫情陰影，沙烏地阿拉伯與俄羅斯減產談判破局下，導致國際原油價暴跌24％，是波灣戰爭爆發以來最大跌幅。如此國內連動的中東指標原油均價，也跌到每桶33.6美元。依據浮動油價機制，中油需調降汽油每公升達3.7元，柴油4元。

調降後，95無鉛汽油跌到21.9元，將是自2016年3月中後新低。超級柴油則跌破20元，恐見17.7元低點。

(中時 )