因應疫情，許多藝文表演延期取消，高雄春天藝術節創新嘗試的《舞筵自然》環境舞蹈系列，由於在戶外開闊處演出，21日將如期舉行，走出廳堂與環境共舞；高市文化局表示，工作人員會自主執行防疫措施，也歡迎民眾戴口罩前往觀賞。

高市文化局指出，春藝首度推出的《舞筵自然》環境舞蹈系列節目包括5團、6檔、16場小型戶外舞蹈，以鳳山黃埔新村為起點，3月21日至4月4日為止，每周末陸續在駁二藝術特區、大東藝文中心戶外廣場、高雄捷運車站等公共藝文場域起舞。

《舞筵自然》系列節目強調「人、環境、藝術」，塑造城市裡最美麗的風景，索拉舞蹈空間舞團21、22日午後在鳳山黃埔新村內的日式老房，新銳編舞家劉依昀創作的《百年樂園》破除時間隔閡，喚醒空間的溫度。

28、29日周末午後，駁二藝術特區將有許程崴製作舞團《換你跳舞》喚醒人類體內的「愛跳舞」細胞、牧夫肢間舞團《代袋無驚》以塑膠廢料為主題、索拉舞蹈空間舞團《時間的身影》頌揚過去的記憶、期待未來的美好。

而薪傳兒童舞團《意象大東》29日在大東文化藝文中心園區演出，4月4日的捷運美麗島站「光之穹頂」，則有人體舞蹈劇場帶來《生命之光》，舞蹈家們將化身「活的公共藝術」，用身體與城市地景共舞，在疫情緊張時刻為市民帶來片刻喘息。

高市文化局主祕劉秀英說，受新冠肺炎疫情影響，雖然許多室內場館的演出延期或取消，但《舞筵自然》是走出戶外的演出，並非高風險場域，且工作人員會做好量體溫、戴口罩、勤消毒等防護工作，開放空間觀賞民眾距離也可拉開，只要戴著口罩，還是能夠放心享受悠閒的周末午後。

(中時 )