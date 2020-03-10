國際油價大跌、美國10年期公債殖利率首次跌破0.32％，金融市場在多空交錯下，美道瓊指數盤中啟動熔斷機制後，一度崩跌逾2000點；美國聯準會(Fed)繼3月初無預警降息2碼後，投信投顧公會理事長張錫表示，依照目前金融市場的恐慌情緒，預估聯準會可望會「再降」2碼，以預防性的措施，出手救市、挽回頹勢。

張錫解讀，美國聯準會降息，除了預防性政策外，也意味利率將長期走低，這是鈔票印太多的結果。

相對於美股暴漲、暴跌，張錫認為，台股在這波全球股市大屠殺中表現「相對穩健」；台股今開盤先反映全球利空消息，早盤跌幅雖然一度超過140點，但隨後收斂，接近中午逆轉「翻紅」，最高來到1萬1032點，終場收在1萬1003點、收復「萬一」大關，成交量2050億元。

張錫指出，全球股市震盪、美股大漲大跌的走勢，可能還要維持一段時間，但疫情總有撥雲見日的一天，接下來的觀察指標包括，大陸武漢解禁以及復工率提升、新冠肺炎新藥問世等，張錫強調，「外資回流亞洲，台股絕對是首選」。

張錫分析，外資首選台灣理由很簡單，這次對新冠肺炎疫情的防守、檢驗技術、疫苗研發等，外資有目共睹，陸美貿易戰後，台商加碼投資台灣的資金已陸續到位，加上台股殖利率超過4％，台灣的投資環境明顯勝出。

(中時 )