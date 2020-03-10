農場主人鄭宇超堅持以無毒方式栽培1000多株有機玫瑰，讓民眾安心體驗各項玫瑰遊程。（張毓翎攝）

適逢白色情人節，農場推出玫瑰愛情伴手禮套組，詳情可至「曙光玫瑰有機農場」臉書社團。（曙光玫瑰有機農場提供／張毓翎嘉義傳真）

農場14日情人節特別推出專屬情人節遊程，讓遊客與心愛的人沐浴在無毒的玫瑰香氛中。（曙光玫瑰有機農場提供／張毓翎嘉義傳真）

白色情人節將至，許多人會挑選玫瑰花送給另一半，但市面上的玫瑰可能殘留過量農藥，成為健康安全的漏洞。嘉義縣阿里山腳下的曙光玫瑰有機農場，農場主人鄭宇超堅持以無毒方式栽培1000多株有機玫瑰，並開發各項玫瑰產品；鄭宇超說，14日情人節特別推出專屬情人節遊程，讓遊客與心愛的人沐浴在無毒的玫瑰香氛中。

鄭宇超3年前友人請他試種約200株「樹玫瑰」，起初對玫瑰了解不多的他，在好奇心驅使下，開始投入研究，他表示，樹玫瑰年限長，一般玫瑰種5、6年會老化，但若細心照顧樹玫瑰，它能存活到逾20年，此外，他認為有機玫瑰會有更多元的商業發展，故請教許多專家及前輩後，建立一套屬於樹玫瑰的自然栽種技術。

由於不使用化學合成農藥，蚜蟲等害蟲就容易在樹玫瑰繁殖，破壞其生長，因此，鄭宇超特別買「瓢蟲」來捕食蚜蟲，並調派人力以「人工殺蟲法」保護玫瑰。他說，有機栽培產量少，但價值高，不僅消費者使用安心，亦是保障生產者健康安全，農場裡超過200類玫瑰品種，其中9成以上都有香味，不同類別氣味更是形形色色。

鄭宇超更進一步將農場轉型成觀光農場，提供深度導覽、DIY體驗遊程等多元選擇，他表示，他以有機玫瑰為原料，製造化妝品、花茶及巧克力等特色商品，另外，在這周六農場推出「白色情人節遊程」，教你「辣手摧花」做玫瑰醬並提供玫瑰餐等，名額僅限30位，歡迎大家來現場體驗。

(中時 )