新冠肺炎疫情延燒，國內已累計47名確診者。中央流行疫情指揮中心表示，昨日國內新增498例疑似案例，截至目前累計14635例(含14,149例排除)，47名確診個案中，1名死亡、17名解除隔離（新增案33、35）、其餘病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心指出，針對曾來台之澳洲確診個案，目前已掌握接觸者共420人(148人需居家隔離)，已採檢44人，其中39人陰性、5人檢驗中。至於案39群聚，已掌握接觸者共69人，共採檢15人，其中1人陽性(案43)、13人陰性，其餘檢驗中。

指揮中心表示，依據大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診80754例，較前日新增19例，其中4794例重症，3136例死亡。

國際間（含台灣）累計32933例確診病例，分布103個國家/地區；病例數以義大利9172例、韓國7382例、伊朗7161例、法國1412例及西班牙1,204例為多。病例中877例死亡，以義大利463例、伊朗237例、韓國51例、法國30例及西班牙28例為多。

指揮中心提醒民眾，應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )