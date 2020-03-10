因應武漢台商返台 中央流行疫情指揮中心今天升級 13:512020/03/10 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央疫情指揮中心記者會。(資料照,姚志平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第二批武漢台商今天返台，中央流行疫情指揮中心也全面「再升級」，加強跨部會副指揮官由內政部次長陳宗彥擔任，經濟部政務次長王美花擔任物資組組長。從製造端開始努力，未來物資上後勤上很重要的一環。因此拜託經濟部王次長幫忙。另外專家小組召集人張上淳維持不變。疾管署署長周志浩擔任疫情監測組組長。 (中時 ) #擔任 #武漢台商 #中央流行疫情指揮中心 #經濟部 #物資 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟部與貿協主辦 北部採購大會 聚焦四產業 04:102020/03/06 投資理財 就是這一天 ! 口罩產能要衝破千萬片 23:462020/03/07 財經 口罩產能 下周一將衝千萬片 04:102020/03/08 生活新聞 千山萬水情相連 攜手戰疫克時艱 04:102020/03/09 焦點新聞 中小企業 製造服務紓困振興方案 經濟部編200億元核定中 10:122020/03/09 財經 口罩實名制2.0 中央疫情指揮中心最快午間說明 11:022020/03/09 政治 沈榮津：口罩本周日均擴充至920萬片 單日可破千萬片 11:462020/03/09 財經 口罩實名制2.0最快明公布 新增網購通路、每週購買量不變 15:082020/03/09 生活 新冠肺炎衝擊 經濟部：藥價恐漲2、3成 19:512020/03/09 生活 武漢台商第2波包機今返台 桃園消防局接獲「救護車待命」指令 13:082020/03/10 政治 生活熱門新聞 獨》「北區最大」2層樓迪卡儂入駐三重 年底開幕帶100以上職缺 - 生活 直播》新冠肺炎病毒超難抓 案34兒子採檢3次才確診 - 生活 口罩實名制改網購很方便？ 網掲超大漏洞：累死郵差 - 生活 不是口罩？美國人瘋搶「防疫神物」：可用30年 - 生活 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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