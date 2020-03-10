第二批武漢台商今天返台，中央流行疫情指揮中心也全面「再升級」，加強跨部會副指揮官由內政部次長陳宗彥擔任，經濟部政務次長王美花擔任物資組組長。從製造端開始努力，未來物資上後勤上很重要的一環。因此拜託經濟部王次長幫忙。另外專家小組召集人張上淳維持不變。疾管署署長周志浩擔任疫情監測組組長。

(中時 )