口罩實名制2.0政策今拍板！中央流行疫情指揮中心今宣布，「口罩實名制2.0」將於3月12日推出，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。

衛福部長陳時中表示，口罩實名制從這禮拜四上路，從3月12號到3月14號試辦，民眾可用自然人憑證、健保卡購過健保快譯通APP下訂，付款再用網路銀行、信用卡、ATM轉帳，超商取貨時憑身分證、健保卡、駕照領取，親友也可持證件代領，但每人需支付7元的處理費。

中央流行疫情指揮中心物資組組長王美花表示，目前口罩還是以實體藥局通路為主，自口罩實名制度上路以來，政府從大數據可看出許多年輕上班族群都沒時間去買，因此才會推出網路購買的解決方案，實名制2.0上路後，藥局還是會維持原來的配給，未來不管實體配給，或是網路販售都是每人7天3片，不會因為要販售網路就減少藥局的部分，畢竟現在產量增加，所以才增加網路預購的機制。

指揮中心表示，3月12日開放的首輪線上預購屬試營運性質，初估可提供700萬片，約233萬人份的預購量，購買制度及原則如下：

1.預購登記截止日為3月18日，不受身分證末碼單雙號分流限制。

2.成功預購者於3月19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款(ATM、網路銀行或信用卡)。

3.成功預購者可於3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取(代領者亦須持上述證件)，逾期未領者視同放棄領取資格。

4.若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此民眾不必搶在第一天上線登記。

5.購買原則與實體通路相同，本次試營運僅提供成人口罩。(成人口罩7天內3片，每片5元)。

6.使用健保卡、自然人憑證預購者需自備可上網的電腦及讀卡機。

7.每筆訂單需自付7元物流處理費。

指揮中心指出，上述網路預購機制是提供3月26日至4月1日可購買口罩額度，將視試營運狀況後再行調整，另民眾若不想等候太久，仍可透過原有的健保特約藥局及衛生所等實體通路購買口罩。

王美花表示，由於口罩網路預購制度是第一次開放，因此會從3月12到3月18開放民眾預約，系統將會開放一周讓民眾預約，目前也有一個數字在進行壓力測試，但由於網路上討論熱度高所以測試會升等，但若預約跟目前所想像的人數差不多，若有些微超出則會每人都領的到，但若預約人數遠超逾實際供應量，則需進行抽籤，若有中籤會透過簡訊通知。

(中時 )