宜大學生曾品均邀約已畢業的學長林聖翔，一同到陽大醫院門口現場烤製披薩並贈送給醫護人員，表達 鼓勵與支持。（胡健森攝）

新冠肺炎疫情讓人心惶惶，近來陸續傳出有餐飲業者不願意接醫院的訂單或拒絕送餐，讓辛苦且承受著巨大風險的醫護人員感到難過與不平，但宜大園藝系3年級學生曾品均邀約已經畢業的學長林聖翔開著自己經營披薩窯烤車到陽大醫院門口，現烤50份價值超過萬元的披薩贈送給醫院的醫護人員，表達支持與鼓勵。

曾品均同學說，防疫醫護人員真的很辛苦，也讓台灣的防疫工作做得很好，之前看到某些店家或是外送人員拒送餐點給醫院的醫護人員，心裡感到很不捨，因此希望盡自己一點能力傳遞一份溫暖，讓醫護人員感受到民眾對他們的支持及鼓勵。

已經畢業的林聖翔則是剛服完兵役，接到學弟曾品鈞的電話後一股熱血上衝，並擔心學弟一個人會忙不過來，二話不說專程從台北搭車到宜蘭，兩人一起動手現場烤製披薩。

林聖翔其實也可以說是曾品均的「師父」，這輛披薩窯烤車當初林聖翔所有，之後傳承給學弟並教導烤製披薩的技巧，而這也不是林聖翔第一次做愛心，在大四即將畢業時，他也曾自己開著披薩窯烤車環台跑了多個育幼院，現場烤製披薩送給育幼院的孩童，可說是愛心滿點。

(中時 )