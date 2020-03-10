「專員」假裝走進銀行領現金。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣騙徒使用的日期戳章。（陳鴻偉翻攝）

陳嫌使用的偽造提領單據。（陳鴻偉翻攝）

以34歲陳姓男子為首的詐騙集團，對外誆稱以高價兌換外幣，民眾將錢匯入後，他卻將只有第1張和最後1張是真鈔的1疊鈔票交給對方，用此手法半年來詐得2000多萬，警方循線追查，日前逮捕陳嫌在內的10人。

警方指出，原本在銀行專責外幣買賣的陳男，因染上毒癮後來離職，陳發現許多民眾、地下匯兌業者，經常都有大量兌換外幣的需求，找來多名同夥籌組詐騙集團，對外還自稱是竹聯地堂大哥。

陳嫌透過網路、通訊軟體，大量登載即時兌換外幣訊息，且匯率都比正常金融機構優惠，有民眾來電洽詢時，陳嫌等人便吹噓保證安全可靠，並和被害人約在銀行碰面交易。

被害人出現後，陳嫌等人會要他到銀行，將要匯的外幣匯入指定帳戶，接著誆稱立刻派專員去銀行領錢，專員裝模作樣也進入銀行，不行後就拿著1疊綑好的台幣出現。

警方調查，陳嫌集團事先偽造提領單據，1疊現金只有第1張和最後1張是真鈔，其他全部都是偽鈔，被害人一時不查，就這樣收錢走人，事後轉存其他銀行才驚覺被騙。

去年9月，就有1名李姓台商想將50萬人民幣，匯換成220萬台幣，陳嫌等人與李約在西門町附近銀行，用上述手法將錢騙走，李男事後氣得報警處理。

警方循線追查，發現半年多來至少有5人被騙，總金額高達2000多萬，日前先逮捕陳嫌集團手下，再擴大追查上線，日前在桃園逮捕陳嫌等10人，查扣查扣綑鈔機具、麻繩、偽造銀行提款單、日期戳章等，全案依詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪送辦。

(中時 )