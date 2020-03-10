訪台澳籍音樂家確診罹患新冠肺炎，造成上百位接觸者須居家隔離。邀請該音樂家來台的國家交響樂團音樂總監呂紹嘉在今(10)日發出公開信，為此一事件造成的社會恐慌，向社會大眾道歉。

訪台前即有咳嗽症狀的澳籍音樂家，傳出在與樂團排練時，便有團員建議他戴上口罩，卻遭高層斥責。呂紹嘉發出公開信內雖未提及「高層」為何人，但也再度引發外界揣測。

執行長郭玟岑表示，澳籍音樂家事件造成社會恐慌，樂團為大家致上最深的歉意。對於外界傳言的「高層斥責」，她表示，其實並無斥責，而是溝通，相關細節有不同角度思考，任何角度都可做為借鏡。除了對社會的公開信外，對團員也不斷的持續相互關懷，確認大家健康狀況，交流相關資訊。

呂紹嘉在公開信中坦言，「這次在一些處理細節上，我們的確輕忽了病菌狡詐的隱匿強項與不可預測，部分舉措作得不夠完善，身為樂團音樂總監，我責無旁貸，要在這裡向各位致上最深的歉意。」

呂紹嘉表示，從事發到現在隔離期間，無時無刻不感受到各界對於樂團與他的關心，「經歷這次事件，我親身體驗，新冠狀肺炎跟我們的距離，原來只在咫尺之間。」

呂紹嘉除感謝防疫中心以外，他也表示，病毒的變化快速、疫情的嚴峻，以及個案的非典型症狀，對於全國甚至全世界來說，都是無比的挑戰，對於樂團也是一樣，「感謝所有NSO的音樂家們，在音樂上你們總是全力以赴，即使遇到這樣的難關，你們也為社會做了最好的示範。」

呂紹嘉承諾，交響樂團就是社會的縮影，在這次事件累積的所有經驗值，都是樂團進步的動力，未來一定會做得更好。深信當溫暖的樂音再起之時，正是展現人性光明的時刻，祈願社會早日恢復平靜，人們健康平安。

【臉書全文】

致所有關心NSO國家交響樂團的大家：

經歷這次事件，我親身體驗，新冠狀肺炎跟我們的距離，原來只在咫尺之間。

在這段從事發到現在隔離期間，我無時無刻不感受到各界對於樂團與我的關心，在這裡向大家致謝。而我與樂團也要為這次事件造成的社會恐慌，向社會大眾致上最深的歉意。

病毒的變化快速，疫情的嚴峻，以及個案的非典型症狀，對於全國甚至全世界來說，都是無比的挑戰，對於樂團也是一樣。謝謝防疫單位的明快處置，細心協助，我們在專業的社會資源支持之下，調整了前進的步伐。謝謝所有NSO的音樂家們，在音樂上你們總是全力以赴，即使遇到這樣的難關，你們也為社會做了最好的示範。

在未知的病菌與命運面前，人人都是平等的，我十分理解社會因為這次樂團音樂家染疫事件所受到的衝擊，更心疼NSO團員、音樂界人士以及相關從業人員感受到的壓力，這次在一些處理細節上，我們的確輕忽了病菌狡詐的隱匿強項與不可預測，部分舉措作得不夠完善，身為樂團音樂總監，我責無旁貸，要在這裡向各位致上最深的歉意。

交響樂團就是社會的縮影，我們在這次事件累積的所有經驗值，都是樂團進步的動力，未來我們一定會做得更好。深信當溫暖的樂音再起之時，正是展現人性光明的時刻，祈願社會早日恢復平靜，人們健康平安。

呂紹嘉

(中時 )