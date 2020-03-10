梁又琳、李佳穎、鄭仲茵近日錄衛視中文台《一袋女王》，述說成為演員路上的酸甜苦辣。梁又琳勇闖大陸尋求發展，卻因吃路邊攤得了A型肝炎，不知道得病的她，直到解出白色大便才趕緊回台住院就醫。

梁又琳讀幼保科，學習愛的教育，沒想到遇到自己小孩差點破功，她笑稱小孩鬧起來的時候，真的會有想掐死對方的衝動。她專心帶娃1年後復出拍戲，演出的角色就是對小孩凶狠的後母，起初有段戲，導演要她狠打小孩，小孩被打後一直哭，梁又琳忍不住也跟著哭，讓導演急喊卡，後來入戲後，梁又琳終於激發壞媽媽的潛能，甚至把後母演技發揮到自家小孩身上，連小孩也發現梁又琳眼神明顯不同，對教育比較能狠得下心，成為當演員後的意外收穫。

李佳穎強忍血尿趕拍殺青戲。（衛視中文台提供）

梁又琳曾一個人前進大陸發展，到了北京找到熟人之後吃盡苦頭，差點把存款燒光，還好後來接到演出機會得以發展。但梁又琳因長期在北京生活，跟著朋友一起吃路邊攤，殊不知大陸人出生就會打A型肝炎疫苗，跟台灣打B型肝炎疫苗完全不同，她因此得了A型肝炎，起初還不知道自己得病，只覺很累然後一直睡，到第7天竟解出白色大便，讓她當場驚嚇，立刻飛回台北入院治療。

而李佳穎拍戲拍到腎發炎，但劇組當下趕拍殺青戲，頻頻血尿的她強忍劇痛，等到拍完才趕緊去急診。鄭仲茵則是因拍戲養成背劇本功力，在自己差點被肇事逃逸時，她將完整法條念出，讓對方從原本的大聲變為客氣道歉，順利解決車禍少損失2萬。

(中時 )