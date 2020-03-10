國防部長嚴德發今天在立院答詢時指出，新冠肺炎疫情爆發後，從過年後迄今，最多曾有2000多位官兵進行自主隔離，其中包括2位上將，目前仍在隔離者共有400多位官兵。

嚴德發說，國軍高標準防疫，凡官士兵本人或親友曾到中港澳旅遊的官兵，國防部都要求做14天居家隔離，最高曾有2000多位在管控，目前則還有400多位在自主隔離中，但並沒有影響到戰備。

針對立委好奇隔離最高到哪層級的將領，嚴德發說，曾有2位上將遭隔離，其中一位是去尼加拉瓜，一位是去史瓦帝尼，都是進行軍事交流，因為在過境期間曾經過疫區，國防部為了慎重起見，要求他們居家隔離。

此外，針對民進黨立委劉世芳質疑，新冠肺炎病毒來源是否可能是生化武器使用？嚴德發表示，國軍料敵從寬、抗敵從嚴，已做最壞打算，相關單位已經針對新冠肺炎是否為生化戰的可能性進行研究與分析。

嚴德發強調防疫視同作戰，現在最重要的是國軍戰力維繫與國家安全維護，也已完成應變規劃，包含超前部署、異地辦公、分居、分食、分倉和分流都有規劃，確保疫情不進入營區，也確保所有戰備與指管機構都正常運作。例如國防部有三個大樓都是獨立的，他與參某總長會在不同大樓辦公，異地辦公做法從國防部到連兵旅級等戰術指導單位，都包括在內；海軍與各營區也要求分倉、分流，讓建置最小化，把損害控制住，對疫情做最壞打算，平常操課也完成相關防疫措施。

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(中時電子報)