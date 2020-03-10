今天新增2例確診個案，其中國內首起院內感染再度擴大，案例46是20多歲北部男性，為案34的同住家人，住院期間曾經去陪病。並於案34確診時，已接觸者身份到住院隔離接受採檢，兩次陰性後居家隔離，3月6日開始出現咳嗽。衛生單位請他就醫採檢，今天確診。這一起院內感染已經引發9名確診者。案47為荷蘭境外移入個案，是南部30多歲男性。

指揮中心表示，案46近期無出國史，與案34、案41同住，曾於案34住院期間陪病，並於案34確診後，以接觸者身分2月28日至3月3日住院隔離並進行兩次採檢，經檢驗皆為陰性後返家居家隔離。案46 於3月6日至8日出現咳嗽症狀，衛生單位進行健康追蹤時，案46 表示咳嗽加劇，因此安排就醫後收治負壓隔離病房並進行第三次採檢，於今日確診。針對本起群聚，截至目前已掌握接觸者共447人，並採檢398人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、386人陰性、其餘檢驗中。

指揮中心指出，案47於3月2日至3月5日曾與2名同事至荷蘭出差，返國後於3月9日出現微燒及乾咳情形於當日就醫，因個案有國外旅遊史且出現症狀，故院方進行採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。依案47發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查案47在荷蘭當地之行程，並持續追蹤與案47同機旅客、親友及職場、就醫接觸者之健康情形。

(中時電子報)